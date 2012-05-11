Полиция задержала угонщика иномарки из автосалона

Злоумышленник угнал дорогой автомобиль во время тест-драйва, сообщает РИА Новости. Позже он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"В 19.45 на 25 километре МКАД во время осмотра и тест-драйва машины BMW 750, неизвестный, угрожая словами продавцу-консультанту автосалона, высадил его из салона автомобиля и на нем скрылся", - заявили в пресс-службе столичной полиции.

Стоимость ущерба, нанесенного автосалону, составила 5 миллионов рублей. Для розыска и задержания преступника в ЮАО был объявлен план "Перехват", однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Тем не менее, несколько часов спустя угонщик был задержан под Тулой.

"Этой ночью задержан злоумышленник, похитивший BMW 750 у продавца-консультанта автосалона. Злоумышленник на похищенной автомашине был задержан в Тульской области. Сотрудники криминальной полиции юга столицы в ближайшее время задержанного доставят в Москву, а автомобиль вернут владельцам автосалона", - отметили в правоохранительных органах.

В настоящее время в отношении преступника заведено уголовное дело по статье "грабеж", ему грозит 12 лет лишения свободы.