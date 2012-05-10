Сотрудников поликлиники подозревают в уничтожении ампул вакцины

Следствие подозревает руководство московской городской поликлиники №209 в уничтожении почти 9 тысяч ампул вакцины против гриппа. Об этом сообщает Главное следственное управление по Москве.

"Следственными органами Главного следственного управления по городу Москве 5 мая 2012 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ по факту злоупотребления должностными полномочиями руководством ГУЗ Городская поликлиника № 209 УЗ ЗАО г. Москвы", - говорится на сайте управления.

При проведении расследования удалось установить, что с октября по декабрь 2011 года сотрудники поликлиники в целях завышения показателей по профилактической работе уничтожили большую часть вакцины, составив заведомо ложную отчетность о вакцинации жителей района.

"По предварительным данным, было уничтожено почти девять тысяч ампул вакцины против гриппа. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба управления.

Расследование продолжается.