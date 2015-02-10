В Домодедове задержали пассажирок с 3 кг кокаина

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Таможенники аэропорта Домодедово задержали пассажирок, которые пытались ввезти 2,6 килограмма кокаина на территорию России. Наркотик находился в упаковках из-под кофе, сообщает Федеральная таможенная служба.
Кокаин пытались провезти пассажирки рейса Пунта Кана - Москва. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков".
Напомним, в декабре прошлого года сотрудники Домодедовской таможни совместно с отделом по борьбе с контрабандой наркотиков задержали пассажира, в чемодане которого обнаружили 15,6 килограмма кокаина.
Мужчина, прибывший в Москву из Доминиканы, заявил, что чемодан не его – он якобы ошибочно взял его с ленты транспортера.
А 11 ноября был задержан мужчина, который пытался провезти кокаин под видом сигар.
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