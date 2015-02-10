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10 февраля, 19:41

В Домодедове задержали пассажирок с 3 кг кокаина

криминал наркотики кокаин таможенники

Фото: ТАСС

Таможенники аэропорта Домодедово задержали пассажирок, которые пытались ввезти 2,6 килограмма кокаина на территорию России. Наркотик находился в упаковках из-под кофе, сообщает Федеральная таможенная служба.

Кокаин пытались провезти пассажирки рейса Пунта Кана - Москва. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков".

Напомним, в декабре прошлого года сотрудники Домодедовской таможни совместно с отделом по борьбе с контрабандой наркотиков задержали пассажира, в чемодане которого обнаружили 15,6 килограмма кокаина.

Мужчина, прибывший в Москву из Доминиканы, заявил, что чемодан не его – он якобы ошибочно взял его с ленты транспортера.

А 11 ноября был задержан мужчина, который пытался провезти кокаин под видом сигар.

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