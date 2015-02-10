Мужчина совершил самосожжение на северо-западе Москвы

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Столичные полицейские обнаружили обгоревшее тело мужчины на северо-западе столицы. По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство, сообщает Агентство "Москва".

Тело было обнаружено на лестничной площадке одного из домов по Туристской улице. На месте происшествия работает оперативная группа. Устанавливается личность погибшего.

Напомним, в начале января мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением на могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Никаких требований неизвестный не выдвигал. Его быстро задержали.

В августе прошлого года другой мужчина попытался совершить акт самосожжения у здания Верховного суда на Поварской улице. Он облил себя горючей жидкостью и поджег. Полицейские, которые вовремя подоспели на помощь, потушили пламя и вызвали скорую помощь.