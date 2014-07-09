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Происшествия

09 июля 2014, 16:14

Оперативники ФСКН нашли крупную партию героина в топливном баке фуры

криминал задержания наркотики фуры героин

Фото предоставлено пресс-службой УФСКН России по Москве

Оперативники столичного управления ФСКН нашли крупную партию героина в топливном баке грузовика из Таджикистана, сообщили на пресс-конференции начальник управления Вячеслав Давыдов.

Ранее в органы поступила информация о том, что в столичный регион большегрузной машиной следует крупная партия героина. Было установлено наблюдение за фурой из Таджикистана, и результат не заставил себя ждать – на МКАД водитель тягача передал другому человеку некие мебельные панели.

В самом грузовике наркотика не оказалось, но оперативники слили топливо из бака, и на стенках канистр образовался осадок в виде белого вещества с резким запахом уксуса, характерным для героина.

Как оказалось, в баке было 49 килограммов наркотика, растворенного в солярке, при этом грузовик пересек три государственные границы, и ни на одной наркокурьера не поймали.

Был задержан и водитель легковушки, которому передали мебельные панели из грузовика. Наркополицейские их вскрыли и нашли внутри 32,5 килограмма героина. Оба водителя отрицали свою причастность к перевозке наркотика.

Отметим, что содержание диацетилморфина (основного действующего вещества в героине) было очень высоким – от 23% до 25%, и в дальнейшем его могли еще разбавить. Примерная стоимость партии оценивается в 817 миллионов рублей.

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