Москвич вырастил в своей квартире "конопляный огород"

Фото: fsknmsk.ru

В столице задержали мужчину, который вырастил в своей квартире 38 кустов конопли, сообщает пресс-служба столичного ФСКН.

"Сотрудники УФСКН задержали 29-летнего жителя Троицка, который в своей квартире выращивал растения конопли для личного употребления и последующего сбыта", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В одной из комнат мужчина создал все условия, необходимые для выращивания. Он поддерживал нужную температуру, установил дополнительное освещение, а также удобрял почву.

По некоторым сведениям, задержанный употреблял высушенную коноплю, однако он свою причастность полностью отрицает. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотическое средство". Теперь мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы.

Напомним, минувшим летом в Подмосковье был задержан подозреваемый, в гараже которого сотрудники полиции обнаружили 28 кустов конопли, несколько коробок с высушенным растением, лоток с рассадой, колбы с семенами и специальное оборудование для выращивания наркотического растения.