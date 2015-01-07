Неизвестный обокрал квартиру на севере Москвы на 2,5 миллиона рублей

Фото: ТАСС/Александр Овчинников

Неизвестный проник в квартиру на севере столицы в отсутствие хозяина жилья и похитил оттуда деньги и драгоценности. Общая сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Преступление было совершено в квартире, расположенной в доме 8 по улице Тимирязевская. Злоумышленник украл норковую шубу, золотые часы, женскую сумку, ювелирные украшения и 100 тысяч рублей наличными, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Правоохранители разыскивают подозреваемого.

Отметим, что накануне четверо неизвестных ограбили магазин на востоке города. Примерно в 19.30 поступило сообщение о краже в магазине на улице Рудневка. По предварительным данным, четверо неизвестных вошли в магазин с пистолетом, похитили деньги и сейф с документами, после чего скрылись.

В тот же день на северо-западе Москвы неизвестные отобрали у курьера три шубы на 600 тысяч рублей.