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Происшествия

07 января 2015, 10:54

Неизвестный обокрал квартиру на севере Москвы на 2,5 миллиона рублей

криминал квартирные кражи драгоценности

Фото: ТАСС/Александр Овчинников

Неизвестный проник в квартиру на севере столицы в отсутствие хозяина жилья и похитил оттуда деньги и драгоценности. Общая сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Преступление было совершено в квартире, расположенной в доме 8 по улице Тимирязевская. Злоумышленник украл норковую шубу, золотые часы, женскую сумку, ювелирные украшения и 100 тысяч рублей наличными, после чего скрылся.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Правоохранители разыскивают подозреваемого.

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Отметим, что накануне четверо неизвестных ограбили магазин на востоке города. Примерно в 19.30 поступило сообщение о краже в магазине на улице Рудневка. По предварительным данным, четверо неизвестных вошли в магазин с пистолетом, похитили деньги и сейф с документами, после чего скрылись.

В тот же день на северо-западе Москвы неизвестные отобрали у курьера три шубы на 600 тысяч рублей.

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