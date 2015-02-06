У приезжего из Средней Азии изъяли более 400 граммов марихуаны

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Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в хранении марихуаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

При обыске на квартире 29-летнего уроженца Средней Азии полицейские изъяли 138 свертков с марихуаной общей массой более 400 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Отметим, на этой неделе в подмосковном Раменском полицейские задержали мужчину с 7 килограммами марихуаны. Им оказался 49-летний ранее неоднократно судимый безработный гражданин России.