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Происшествия

05 апреля 2016, 17:12

Актера Валерия Николаева отпустили под подписку о невыезде

криминал следствие уголовное дело нарушение ПДД подписка о невыезде Валерий Николаев

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Актера Валерия Николаева отпустили под подписку о невыезде после допроса в СК, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

"После допроса с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении", – сказала она.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении актера Николаева за наезд на автомобиле на полицейского. Уголовное дело возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, инцидент произошел возле Никитского бульвара 25 февраля. Николаев, находясь за рулем автомобиля Subaru, ответил отказом на требование полицейских предъявить документы. Желая скрыться, он наехал на инспектора ДПС ГИБДД. В итоге последний получил множественные ушибы и ссадины.

Актер Валерий Николаев стал фигурантом уголовного дела

Ранее актера лишили водительских прав на полгода за выезд на встречную полосу. Нарушение произошло также 25 февраля. Он двигался по улице Варварка в сторону Большого Москворецкого моста. На требование полицейских остановиться, актер не отреагировал. Более того, затем он продолжил движение по выделенной полосе. В тот день у Николаева не было при себе ни прав, ни полиса.

В ходе заседания судья отметила, что Николаев за последнее время совершил более 20 нарушений правил дорожного движения.

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