Около 3 килограммов героина изъяли у семьи в СВАО

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Около трех килограммов героина изъяли столичные полицейские у семьи, проживающей в Северо-Восточном округе столицы. Установлено, что злоумышленники планировали сбыть наркотик на территории города, сообщает Агентство "Москва".

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали женщину с 300 граммами героина на Дубнинской улице.

Оперативники провели обыск в квартире, где проживала задержанная. У мужа подозреваемой, находившегося дома, обнаружили еще 2,5 килограмма наркотика.

Злоумышленники признались, что "товар" планировалось продать на территории столицы. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, хранение, перевозка и сбыт наркотиков".