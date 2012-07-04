У мужчины на улице отобрали сумку с 10 миллионами рублей

Столичная полиция ведет розыск преступников, похитивших у мужчины сумку с 10 миллионами рублей.

Нападение было совершено около 10.40 на улице Большая Серпуховская у дома № 37. К мужчине подошли двое неизвестных, которые выхватили у него сумку с деньгами и скрылись на автомобиле, сообщает пресс-служба столичной полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В городе проводится операция «Перехват».

Официально сумма похищенного не называется. Между тем, по данным РИА Новости, в сумке у пострадавшего находилось около 10 миллионов рублей.