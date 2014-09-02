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Происшествия

02 сентября 2014, 09:38

В Подмосковье обнаружили поле конопли площадью около 10 гектаров

криминал полицейские мо конопля

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные наркополицейские обнаружили большое поле дикорастущей конопли. Канабис был выкошен и сожжен, общая масса уничтоженных растений составила около 9 тонн, сообщает пресс-служба главка полиции Московской области.

Конопля росла на территории сельскохозяйственного поля вблизи деревни Кулаково.

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В Подмосковье проходит оперативно-профилактическая операция "Мак", в ходе которой полицейские ищут незаконные посевы мака и конопли. Так, 28 августа правоохранители обнаружили и уничтожили поле конопли в один гектар, располагавшееся в Луховицком районе.

Находят посевы конопли и в столице. 9 июня сотрудники ФСКН вырвали и сожгли около 200 кустов дикорастущей конопли в Центральном округе города.

Иногда стражам порядка приходится применять не самые традиционные методы для уничтожения конопли. В августе 2012 года правоохранители обнаружили поле конопли в Некрасовке. Не дожидаясь прибытия спецтехники, полицейские выкосили всю коноплю мачете.

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