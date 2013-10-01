01 октября 2013, 10:20

Происшествия

Трое скиммеров задержаны за похищение 15 млн рублей с банковских карт

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали участников преступной группировки, которые занимались хищением денежных средств граждан с банковских карт.

Банда орудовала на территории Москвы, Ярославской и Тамбовской областей. Члены преступной группы устанавливали скимминговое оборудование на банкоматы "Сбербанка", после чего обналичивали средства с чужих счетов, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Банда состояла из трех человек. По факту хищения денег правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел по статье "Кража".

В ходе расследования дела полицейские задержали лидера преступной группировки и активных участников банды. При обыске в квартирах подозреваемых оперативники обнаружили цех по производству поддельных пластиковых карт. Кроме того, было изъято скимминговое оборудование и программное обеспечение, с помощью которого злоумышленники получали доступ к чужим счетам.

Полицейские установили, что подозреваемые пользовались копиями пластиковых карт.

По предварительной оценке, ущерб от действий скиммеров превысил 15 миллионов рублей. В списке пострадавших числятся более 300 граждан, в полиции не исключают, что это число может увеличиться.

Все задержанные арестованы. Расследование уголовных дел продолжается.

криминал задержания скиммеры

