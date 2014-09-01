Около деревни Черная Грязь закрыли бордель

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Подмосковные полицейские закрыли бордель около деревни Черная Грязь, передает пресс-служба регионального главка ведомства.

Интимные услуги оказывали 15 девушек, всех их доставили в отдел полиции для установления личности. Позже их дактилоскопировали и проверили на причастность к совершению преступлений.

В отношении нарушительниц составили протоколы по статье КоАП "Занятие проституцией". Кроме того, была задержана 38-летняя уроженка Украины, подозреваемая в организации притона.

В полиции также завели уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией", максимальное наказание по которой - пять лет колонии.