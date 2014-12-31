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Происшествия

31 декабря 2014, 08:15

В Орехово-Зуево полицейские задержали подозреваемую в серии краж

кражи криминал следствие задержания торговые центры Орехово-Зуево мо

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В подмосковном Орехово-Зуево полицейские задержали подозреваемую в совершении серии краж в торговых центрах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Ей оказалась 23-летняя местная жительница, которая похищала одежду, бытовую технику, косметику, планшеты, кошельки и все продавала на рынке. В данный момент правоохранители доказали причастность задержанной к 16 преступлениям.

Общая сумма материального ущерба не известна. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

Отметим, на прошлой неделе в Подмосковье сотрудники полиции задержали двух жителей столицы, подозреваемых в совершении серии квартирных краж. Общий ущерб от их преступлений составил более 2 миллионов рублей.

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