Из зоомагазина на Шаболовке украли двух щенков за 100 тысяч рублей

Фото: M24.ru

Из магазина зоотоваров в центре Москвы украли двух щенков стоимостью в 100 тысяч рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка полиции.

Кража произошла вечером 29 декабря в магазине на Шаболовке. Неизвестный, воспользовавшись невнимательностью продавца, забрал двух собак из вольера и скрылся.

В настоящее время устанавливается личность вора.

Отметим, что в начале 2013 года из квартиры в ЦАО украли кота породы "бенгал". Стоимость домашнего питомца составляет 120 тысяч рублей.

В августе 2014 года злоумышленники украли из квартиры на Большой Академической улице котенка степной рыси (каракала), его оценили в 440 тысяч рублей.