Задержана пенсионерка, укравшая ювелирных украшений на 1 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции задержали пенсионерку, укравшую из ювелирного магазина на западе Москвы украшений на миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, заявление о краже поступило еще 9 октября 2013 года. По словам директора магазина, неизвестная женщина, воспользовавшись невнимательностью, похитила с витрины изделия и скрылась.

29 января подозреваемую – ей оказалась 60-летняя уроженка Осетии – удалось задержать. Ее взяли под стражу, часть похищенного изъята.