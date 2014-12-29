Менеджер торговой компании задержан по подозрению в хищении 4 млн рублей

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже оборудования на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

24 декабря в полицию обратился представитель одной из торговых компаний. Заявитель сообщил, что по результатам проведенной инвентаризации на складе компании, расположенном на Заводском шоссе, была выявлена пропажа кофейного оборудования.

Материальный ущерб составил более 4 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Литовском бульваре. Им оказался 26-летний менеджер компании, который продавал оборудование одной из организаций, занимающейся сдачей кофейного оборудования в аренду.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.