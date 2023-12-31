За кражу автомобильных номеров можно будет попасть в тюрьму

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В полиции готовится законопроект, который установит уголовное наказание за похищение регистрационных знаков. В настоящее время за кражу автомобильных номеров предусмотрен лишь штраф.

"Кража имущества стоимостью до трех тысяч рублей не является преступлением. А должно быть предусмотрено наказание как минимум год или два лишения свободы, ведь штрафы и обязательные работы – они уже давно никого не пугают. Пусть даже будет условное лишение свободы", - рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" автоюрист Сергей Радько.

На данный момент, если автомобильные номера все-таки украдены, есть два варианта развития событий.

"Пойти в полицию и написать заявление о краже номеров, но в таком случае будет возбуждено уголовное дело. Оно будет рассматриваться два месяца, потом будет приостанавливаться и так далее. Целесообразнее сразу же обратиться в Госавтоинспекцию и написать не о краже, а об утрате номеров. И номера восстанавливают. Но уже будут другие номерные знаки, будут внесены изменения в ПТС", - рассказал Радько.

По официальным данным, за полтора года в России зафиксировано более 14 тысяч случаев похищения номеров. За их возвращение злоумышленники требуют у владельцев машин выкуп в несколько тысяч рублей.