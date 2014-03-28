Сонька Золотая Ручка и банда "валетов": "серебряный век" воров

Карточка арестованного, 1901 год. Фото: ИТАР-ТАСС

150 лет назад, в 1864 году, был принят Устав уголовного судопроизводства, позволяющий полиции при производстве дознания собирать сведения через розыск, опросы и негласное наблюдение.

С помощью таких "козырей" стало проще ловить преступников, в том числе и неуловимых воров и продавцов контрафакта. Какие знаменитые дела конца XIX – начала XX века дошли до суда благодаря следователям и как закончил свою жизнь налетчик, ограбивший Ленина – в материале M24.ru.

Так, в 1888 году в Москве прошел судебный процесс над купцом Поповым, который подделывал чай. Он маскировал свой продукт под известную и популярную в то время марку, заворачивая чай в "сходную с оригиналом до степени смешения" упаковку.

На первый раз злоумышленника простили, а настоящие производители получили новые сертификаты и торговую марку. Но купец не унимался, и тогда правообладатели применили коммерческую разведку – подкупили пособников, и те раскрыли им страшные тайны контрафакта.

Как оказалось, в настоящий чай (а в то время он был недешевым) добавляли уже использованные листья или растение иван-чай (вполне пригодный для питья, но ничего общего с настоящим чаем не имеющий).

В ходе расследования дела полицейские нашли на складе у мошенника лекарства, которые подделывались схожим образом.



Приговор суда за контрафакт был необычайно суров: вместо штрафа и ареста на 2-3 месяца купца сослали в Томск, лишив всех прав и купеческого звания.

Отметим, что подделывали не только чай и лекарства: доподлинно известно, что некоторые проходимцы делали из глины кофейные зерна, муку разбавляли гипсом или семенами ядовитых растений, а в молоко для жирности добавляли яйца или бараньи мозги.

Кстати, в самом начале XX века в Москве резко подорожало сливочное масло, и город накрыла волна поддельного продукта. Продавать маргарин под видом масла в то время было запрещено в России, но это не мешало его изготавливать на подпольных фабриках и смешивать с пальмовым или кокосовым маслом (первое тоже было запрещено).

Впрочем, для злодеев того времени были способы нажить себе состояние гораздо быстрее, не пачкая при этом костюм фальшивым молоком. Например, некоторое время в Москве процветал "Клуб червонных валетов" – преступное сообщество (или, как сейчас принято говорить, ОПГ), промышлявшее грабежами, разбоями и воровством.

История банды началась в 1871 году: тогда несколько молодых людей, собравшихся на очередной кутеж в доме на Тверской улице, решили создать тайную организацию по мотивам похождений Рокамболя – популярного в то время персонажа цикла авантюрно-криминальных романов.



Члены банды, в основном состоявшей из людей "высшего сословья" – дворян, офицеров и юристов, изначально промышляли мелкими аферами, но впоследствии переключились на тяжкие и особо тяжкие преступления – убийства и крупные мошенничества.

"Валетам" принадлежит идея аферы с посылками – они застраховали пустые сундуки как дорогие почтовые отправления. В те времена страховая фирма выдавала расписки на гербовой бумаге, которые принимались как векселя, поэтому мошенники получили большие деньги, а придраться, по сути, было не к чему.

Позже банда начинает подделывать деньги, причем это делает в тюрьме их подельник. Фальшивомонетчики вкладывали вексель, скажем, на 100 рублей, в чистое белье, а в тюрьме из него делали вексель на 10 тысяч и отправляли с грязным бельем назад.

В конце XIX века с такими вещами уже умели бороться: сыщики завербовали одного из арестантов, и он дал показания против "валетов". Материалы уже передали прокурору, но в одну ночь скончались осведомитель и свидетель, поэтому дело развалилось.

Позже появился миф о том, что один из лидеров банды – Павел Шпейер - продал дом на Тверской улице (сейчас это здание мэрии) заезжему английскому лорду. Казалось бы, ничего необычного, но дом принадлежал совершенно другому человеку, а сделку оформили у лженотариуса.

Но всему приходит свой конец, и членов клуба стали арестовывать одного за другим. На скамье подсудимых оказались 45 человек, 19 из них оправдали. Максимальным наказанием для "валетов" были 2,5 года тюрьмы, а также ссылки и крупные штрафы.

Среди тех, кого по этому делу оправдали, была Софья Блювштейн, или Сонька Золотая Ручка – известная воровка и аферистка.

Ее криминальная биография за сто лет обросла немыслимым количеством домыслов и мифов, за которыми уже трудно судить, кем же на самом деле была "королева преступного мира".

О Соньке ходили слухи как об аферистке, которая пользовалась своей недурной внешностью для краж, в том числе и у собственных мужей (как минимум трех). Помимо этого, у нее был актерский талант, который позволял ей играть роль аристократок.

Например, в некоторых источниках есть сведения о специальных приспособлениях, которыми пользовалась мошенница: каблуки, к которым прилипали "упавшие" драгоценности, специальные платья, куда можно было спрятать еще одно платье, обученная обезьяна, проглатывавшая ювелирные изделия.

В те времена главным способом передвижения среднего класса были поезда – комфорт, скорость и вагон-ресторан располагали к приятной поездке, в отличие от саней и коляски. Этим пользовалась Сонька, подмешивая купцам и чиновникам при знакомстве снотворное в напитки. Просыпаясь, жертвы обнаруживали пропажу огромных сумм.



Одно время Блювштейн возглавляла банду "червонных валетов", но вскоре переключилась на заграничные поездки, где также успела заработать себе славу.

Время работало против "королевы преступного мира" – ее стали узнавать в лицо, фотографии были расклеены по полицейским участкам. Соньку схватили и приговорили к тюремному заключению, но она сбежала из-под стражи.

После очередной волны преступлений ее снова схватили и сослали на Сахалин, где она, отсидев некоторое время, бежала под видом солдата, конвоировавшего заключенного. Ее пособника схватили, а сама Сонька заблудилась и снова вышла к острогу.

Ее заключили в кандалы и отправили в камеру, где к ней приезжал писатель Антон Чехов. В своей книге "Остров Сахалин" он описал знаменитую мошенницу как "седеющую женщину с помятым лицом".

До сих пор неизвестно, была ли Софья Блювштейн, сидевшая в остроге на Сахалине, той самой аферисткой – ходили слухи, что ее подменили, а она сама переехала в столицу и там занималась мирной деятельностью.

Впрочем, у Соньки Золотой Ручки был конкурент – московский аферист Рахманов.

По свидетельству историка Евгения Баранова, мошенник умел "богато" одеваться и выдавать себя за владельца заводов или аристократа.

Как и у любого другого жулика, история Рахманова окутана множеством загадок, неясностей и мифов. Но было у него знаменитое "дело", правда, больше похожее на легенду.

Как-то он под видом племянника мецената Саввы Морозова вмешался в спор двух военных чинов – из Петербурга и Москвы. Они говорили о том, в каком городе мошенники работают профессиональнее, и Рахманов не преминул вмешаться в разговор.

Он сказал, что за неделю докажет – московские жулики "лучше" конкурентов из столицы. На кон поставили крупную сумму.



Чтобы провернуть аферу, Рахманов изготовил из воска цветы и попытался их продать главнокомандующему Петербургом князю Юсупову. Когда градоначальник захотел понюхать цветы, они рассыпались и Рахманов бросился очищать костюм князя, вытащив из кармана огромную сумму денег.

Юсупов дал объявление в газете о пропаже, пообещав вору прощение и третью часть украденной суммы. Рахманов пришел к нему, все рассказал и получил деньги, а в условленный срок поведал об этом своим компаньонам – военным.

Впрочем, есть еще один вариант легенды – якобы похожее преступление совершил другой вор, прозванный "Кочегаром" за смуглый цвет лица.

Другие же источники говорят, что один знаменитый московский вор поспорил с петербургским о том, что один из них должен украсть шубу у генерал-губернатора Москвы, а второй – ризу у архиерея.

У этой версии боле прозаичный конец: один из жуликов попался в момент кражи и выдал второго, а по приговору суда их сослали.

Замыкает историю воров Яков Кузнецов, или, как его называли жители Москвы в начале XX века, Яшка Кошельков.

Известный московский вор и грабитель, Яшка был выпускником "воровской школы" с Хитровки – площади в Москве, где основными обитателями был "криминальный элемент". Там, среди кабаков, грязных улиц и борделей, Кошельков начал свою карьеру как карманник.

К моменту, когда ему было 27 лет, он был судим уже 10 раз. Как-то его, уже как известного вора, арестовали сотрудники Московской чрезвычайной комиссии, но он сбежал из-под ареста, за что получил прозвище "Неуловимого".

Позже он совершал "обыски" под видом сотрудника МЧК, однажды его добычей стали несколько слитков золота, моток платиновой проволоки и крупная сумма денег.

Впрочем, свою известность Яшка Кошельков получил не за кражи, а за нападение на Владимира Ленина. В январе 1919 года он с подельниками остановил машину, в которой ехал вождь революции, и потребовал "вывернуть карманы". Высокопоставленный пассажир машины представился, но налетчик не расслышал его фамилию и все равно обобрал Ленина и его попутчиков, его добычей стали документы и пистолет.



Налетчики скрылись с места преступления, но когда Кошельков рассмотрел, кого они обокрали, то решил вернуться и взять Ленина в заложники с намерением освободить заключенных в Бутырке.

Но Ленин уже уехал, а позже банду Кошелькова объявили в розыск. Несмотря на большое количество засад, знаменитый грабитель постоянно уходил от преследования, пока не нарвался на очередной заслон сотрудников МЧК. Его с подельниками расстреляли на месте, позже при обыске у них нашли пачку денег, четыре пистолета и несколько гранат.

Следующей вехой в истории криминала XX столетия будет "золотой век" - банда "Черная кошка", ограбления банков, угоны самолетов и кража броши дочери Брежнева.

Блохин Сергей