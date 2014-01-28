Квентин Тарантино судится из-за украденного сценария

Квентин Тарантино. Фото: ИТАР-ТАСС

Квентин Тарантино подал в суд из-за того, что сценарий его еще не запущенной в производство The Hateful Eight ("Ненавистной восьмерки") был выложен в интернете. Он требует два миллиона долларов - один от сайта, на который сценарий был загружен в виде файла, а другой - от журналистов из компании Gawker Media, опубликовавших в своем блоге ссылку на него.

Об утечке сценария стало известно на прошлой неделе. Тогда же режиссер заявил, что отказывается снимать фильм, потому что детали сюжета известны общественности. 146 пропавших страниц сценария вскоре объявились – но не рабочем столе режиссера, а в блоге компании Gawker Media под заголовком "Вот "утекший" сценарий "Ненавистной восьмерки" Квентина Тарантино" (Here Is the Leaked Quentin Tarantino Hateful Eight Script). Журналисты разместили ссылку на сервис хранения файлов Anonfiles, куда был загружен сценарий. Теперь Тарантино подал в суд на оба портала, и с обоих собирается получить по одному миллиону долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб. При этом Anonfiles обвиняется в нарушении авторских прав, а Gawker Media - в пособничестве этому преступлению.

"Gawker Media сделала бизнес на "хищной" журналистике. Они нарушают права людей ради денег", - цитирует оскорбленного режиссера The Hollywood Reporter. По мнению Тарантино, на этот раз компания зашла слишком далеко – журналисты не просто опубликовали новость о том, что сценарий нового фильма "гуляет" по Голливуду без разрешения, а "перешли черту". "Gawker Media предоставила публике возможность прочесть целый сценарий незаконным способом", - говорил Тарантино.

Как отмечено в иске режиссера (также опубликованном в The Hollywood Reporter), Gawker Media отказались удалить ссылку на сценарий из своего блога. Тарантино утверждает, что компания не только принесла ему ущерб, но, к тому же, заработала на скандале, как минимум, один миллион долларов. Однако редактор Gawker Джон Кук заявил, что его сайт не крал сценарий, а Тарантино наверняка сознательно превратил утечку рукописи в "историю". Журналист даже утверждает, что режиссер сам хотел, чтобы "Ненавистная восьмерка" была опубликована в интернете. "Gawker опубликовал сценарий потому, что это было новостью", - говорится на сайте компании.