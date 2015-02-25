В столичной полиции сформируют сыскные отделы для борьбы с карманниками

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

До 1 марта в столичной полиции появятся оперативно-сыскные отделы для борьбы с карманными кражами и местами торговли краденым, сообщил начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин в ходе отчета перед МГД.

Он уточнил, что начала работу школа подготовки сыщиков, специализирующихся на карманниках. Такие мелкие кражи Якунин охарактеризовал как "незначительные преступления, на самом деле наносящие значительный ущерб".

Также руководитель ГУ МВД отметил, что каждый руководитель ОВД должен ездить в райотделы для личного расследования дел с участием сотрудников и общения с общественными организациями, а также лично проводить офицерские собрания.

Кроме того, Якунин подчеркнул, что в своей работе столичные полицейские используют "карту криминогенности" - программу, позволяющую оценить оперативную обстановку и спрогнозировать развитие криминальной активности. В раскрытии преступлений помогают и камеры - по словам начальника главка, число раскрытых правонарушений растет благодаря им.