25 января 2017, 17:11

Происшествия

Особняк Ротшильда в пригороде Парижа обокрали

Фото: YAY/ТАСС

Грабители обокрали особняк миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 24 января в департаменте Сена и Марна, сумма ущерба, предположительно, составила 400 тысяч евро.

Представителей семьи Ротшильдов в момент ограбления дома не было, первыми следы проникновения обнаружили работающий в особняке персонал.

Дом принадлежит Эдуарду де Ротшильду – он возглавляет наблюдательный совет банка Rothschild & Cie и является совладельцем парижской газеты Liberation.

кражи особняки жизнь в мире

