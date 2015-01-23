В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в серии краж

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Сотрудниками уголовного розыска по Дмитровскому району задержан 32-летний ранее судимый житель Псковской области, подозреваемый в совершении серии краж из частных домов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Установлено, что злоумышленник проникал в дома через окна и похищал денежные средства и ювелирные изделия. Уже доказана причастность задержанного к совершению 10 эпизодов преступной деятельности.

Материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.