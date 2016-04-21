Задержан подозреваемый в серии краж из автомобилей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичные правоохранители задержали подозреваемого в серийных кражах из автомобилей. Злоумышленник был задержан по "горячим следам" после очередного преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

20 апреля в полицию обратилась девушка, рассказавшая, что обнаружила кражу денег и личных вещей из Opel Antara. Подозреваемого довольно быстро удалось задержать.

Выяснилось, что злоумышленник проник в салон машины, разбив стекло, после чего похитил сумку с деньгами.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража". Мужчину отпустили под обязательство о явке.

Впрочем, вскоре оперативников ждал сюрприз: выяснилось, что подозреваемый совершил как минимум восемь аналогичных краж.