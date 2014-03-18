Трое продавцов должностей в органах власти пойдут под суд

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трех участников преступной группировки, обвиняемых в краже. Их уличили в попытке "продажи" должностей в органах власти, сообщает пресс-служба СК РФ.

Обвиняемыми по делу проходят Дмитрий Пивоваров, Екатерина Финапетова и Руслан Коригов.

По версии следствия, члены преступной группировки предлагали своим "клиентам" обустройство на высокие посты в органах власти. Для подтверждения платежеспособности потерпевшие должны были положить крупную сумму денег - от 4 до 20 миллионов евро - в банковские сейфы.

После этого злоумышленники похищали деньги по подложным документам.

Чтобы скрыть факт кражи, потерпевших убивали. Этим занимались другие члены банды - Валид Лурахмаев и Султан Сигаури.

Впоследствии Финапетова, Пивоваров, Коригов и Сигаури были задержаны. Двое других участников банды - Валид Лурахмаев и Михаил Коряк - находятся в розыске. Дело в отношении первых трех участников банды выделено в отдельное производство (поскольку они не принимали участия в убийствах).

Уголовное дело в отношении Пивоварова, Финапетовой и Коригова направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовных дел в отношении остальных членов преступной группировки продолжается.