Задержаны подозреваемые в квартирной краже на юго-востоке столицы

Фото: m24.ru

На юго-востоке столицы задержали подозреваемых в квартирной краже, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. На поиски полицейским потребовалось 25 минут.

С заявлением о краже 15 июня в полицию обратилась 65-летняя москвичка, проживающая в квартире одного из домов на Волочаевской улице.

По ее словам, перед тем, как уехать в отпуск, она отдала для хранения крупную сумму денег своей соседке, у которой в квартире имелся сейф. Спустя некоторое время соседка сообщила потерпевшей, что сейф похитили неизвестные.

Материальный ущерб составил около 650 тысяч рублей.

Двое подозреваемых были задержаны через 25 минут в ходе оперативно-разыскных мероприятий недалеко от места преступления. Ими оказались ранее неоднократно судимые 36-летняя уроженка Московской области и 33-летний гражданин одного из государств СНГ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере". Мужчина задержан, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым, – лишение свободы на шесть лет.

О том, как обезопасить квартиру от краж, москвичам в начале сезона рассказали активисты проекта "Безопасная столица". В задачи проекта входят взаимодействие с правоохранительными органами и городскими властями по вопросам безопасности на дорогах, оснащение города камерами видеонаблюдения.

В последние три года в столице наблюдается снижение уровня опасных преступлений. В частности, на 21 процент сократилось количество убийств и покушений на убийство – с 447 до 353 случаев. На 30–32 процента снизилось число таких преступлений как грабежи, разбои, квартирные кражи и кражи автотранспорта.

В рамках программы "Безопасный город" власти оказывают содействие в укреплении материальной базы правоохранительных органов, а также внедряют новые системы обеспечения безопасности.