К чемпионату мира в Москве подготовят полицейских-психологов

"Утро": В московской полиции появится новое подразделение

Московская полиция планирует создать специальное подразделение к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом M24.ru начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин. Оно будет базироваться в районе главного стадиона мундиаля, но работать сотрудники станут по всему городу. Источник M24.ru в московском главке добавил также, что в новое подразделение должны войти полицейские с хорошими психологическими навыками. Предполагается, что они будут, в том числе, пресекать карманные кражи у гостей чемпионата и болельщиков. По словам экспертов, полицейским, работающим на мундиале, нужно также знать иностранные языки.

"Пока есть только концепция работы подразделения, - пояснил M24.ru Анатолий Якунин. - Я не готов сказать его численность. Планируется, что оно будет базироваться в районе "Лужников", но работать по всему городу. Сотрдники будут обеспечивать охрану общественного порядка во время крупного спортивного мероприятия, выявлять нарушителей среди болельщиков, заниматься вопросами антитеррористической защищенности. Будут патрулировать территории".

Источник M24.ru в московском главке добавил, что специальное подразделение на базе "Лужников" должно заниматься в том числе профилактикой карманных краж. Для этого нужны сотрудники с хорошими психологическими знаниями.

"Нужно не просто создать подразделение, это несложно, самое главное – научить этих людей, натаскать к чемпионату мира, - пояснил собеседник M24.ru. - Нам нужен очень специфический вид сотрудников уголовного розыска. Они очень хорошо должны разбираться в психологии человека, потому что когда карманник заходит, например, в автобус, где находится 40-50 человек, оперативник должен из всей этой массы людей вычислить именно того, который будет вытаскивать кошелек. А они же, как правило, работают в группе: один отвлекает, другой вытаскивает, третьему передают. Это очень большая психологическая работа".

Напомним, этой весной в каждом округе столицы начали создавать отделы уголовного розыска, которые специализируются на борьбе с карманными кражами. Набор в эти подразделения уже начался. Как рассказывал в интервью M24.ru глава УВД по Центральному административному округу Александр Букач, полицию ЦАО уже взяли четверых специалистов, но набор продолжается. А в феврале в столице начала работу Школа младших сыщиков при специальном профессиональном центре подготовки ГУ МВД по Москве.

Напомним, что во время ЧМ-2018 полицейским в "Лужниках" будут помогать камеры. Там установят системы видеонаблюдения, распознающие лица. Как ранее рассказывал M24.ru заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, это позволит не допустить на стадион болельщиков, попавших в "черные списки" МВД за хулиганство во время спортивных мероприятий.

Эксперты считают, что московская полиция работает на опережение и к ЧМ-2018 как раз успеет подготовить нужные кадры. "Специализация всегда подразумевает большее число профессионалов", - считает зампред Общественного совета при столичном ГУ МВД Антон Цветков.

Он напомнил, что в столице успешно работает туристическая полиция, куда набирают сотрудников со знанием иностранных языков. "У них повышенные зарплаты - в среднем 60 тысяч рублей в месяц", - пояснил эксперт. Часть сотрудников, работающих на ЧМ-2018, также должна знать, как минимум, английский язык. Что касается психологических знаний, специализированного высшего образования полицейским не потребуется. "Здесь скорее важна практика под руководством профессионала, к тому же в Московском уголовном розыске и так работают офицеры с высшим образованием", - отметил Цветков.

Председатель Московского межрегионального союза полиции Михаил Пашкин отметил, что московскому главку будет сложно выполнять задачи по набору новых людей с учетом того, что глава МВД Владимир Колокольцев объявил о сокращении штата на 10%. "В МУРе пару лет назад также было сокращение примерно на треть, - напомнил он. - А теперь людей приходится набирать заново". По словам эксперта, профессиональные психологи редко попадаются среди сотрудников полиции. "Но это и не нужно. В поиске карманников важно обучение "на земле", знать их маршруты, запоминать лица по фотографиям. За один-два месяца этому не научишь, здесь действительно нужно начинать заранее", - добавил Пашкин.

Маргарита Верховская, София Сарджвеладзе, Марина Курганская