В Мытищинском районе украли сейф с драгоценностями на сумму в 3,87 млн рублей

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Неизвестный украл из дома в Мытищинском районе Подмосковья сейф с деньгами и дорогостоящими вещами. Сумма материального ущерба составила, по предварительным данным, в 3,87 миллиона рублей.

14 февраля в 4.30 в дежурную часть обратилась женщина с заявлением о том, что накануне в ее дом в поселке Вешки пробрался неизвестный и украл сейф, передает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Напомним, что в январе столичные правоохранители задержали подозреваемую в квартирной краже на юго-западе города. Добычей злоумышленницы стали 560 тысяч рублей.

Преступление было совершено в новогодние праздники. В полицию обратился 29-летний москвич, который рассказал, что из его квартиры на улице Наметкина пропали деньги. Неизвестный проник в квартиру в отсутствие хозяина.