Участники банды, на счету которой 27 преступлений, пойдут под суд

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи СКР передали в суд дело членов банды, в которую входили двое оперативников угрозыска. На счету ОПГ 27 грабежей, убийств и разбойных нападений.

Как сообщает пресс-служба СКР, лейтенант милиции Александр Новосадов вместе с коллегой – майором МВД Сергеем Большаковым создал банду, в которую вошли также двое уроженцев Узбекистана и двое жителей Подмосковья.

По данным следствия, в 2011 году участники ОПГ убили предпринимателя из-за 300 тысяч рублей, с 2009 года они ограбили несколько домов в Московской области, вымогали у хозяина одного из частных домов 100 тысяч рублей под угрозой поджога и планировали украсть несколько икон 19 века.

Злоумышленники прикрывали свои действия благодаря служебному положению Новосадова и Большакова, которых в 2011 задержали первыми.

В зависимости от роли в банде ее участники обвиняются по статьям "Бандитизм", "Незаконное хранение оружия", "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека", "Разбой", "Кража", "Вымогательство", "Хищение оружия", "Изготовление оружия" и "Злоупотребление полномочиями".

Один из членов банды заключил досудебное соглашение, в связи с чем дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он уже приговорен судом к длительному сроку лишения свободы.