Дом главы интернет-фирмы обокрали в Новой Москве на 10 млн рублей

фото: УВО ГУ МВД России по Москве

Дом руководителя крупной интернет-компании ограбили в Новой Москве на 10 миллионов рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Заявление о краже из дома в поселке Абабурово Новомосковского округа поступило в правоохранительные органы 7 июля. Как удалось установить следователям, был похищен декоративный пистолет "Маузер", золотые швейцарские часы и 11 картин.

Общая стоимость похищенного составила 10 миллионов рублей, по факту кражи возбуждено уголовное дело.