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Происшествия

05 августа 2014, 14:36

На поиски картин Левитана отправились московские сыщики

кражи криминал МВД России Левитан

Фото: www.plyos.org/ Данилова В. П.

В Ивановскую область направлены опытные сотрудники центрального аппарата МВД России. Они помогут местной полиции в расследовании кражи картин из Дома-музея Исаака Левитана в Плесе.

Об отправке в Плес группы сотрудников ГУУР МВД России сообщил 5 августа Интерфакс со ссылкой на представителей пресс-центра ведомства. По данным Интерфакса, решение об этом было принято руководством МВД России.

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Как уже сообщало сегодня издание М24.ru, из музея Исаака Левитана в Плесе минувшей ночью похищено пять картин живописца. В 03.20 двое неизвестных разбили окно в музее и украли полотна "Полустанок", "Розы", "Овраг с забором", "Речная заводь (Прудик)" и "Тихая речка". В музее сработала сигнализация, сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения ОВО по Приволжскому району и на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции "Приволжский". Силы полиции перекрыли направления вероятного отхода преступников с места кражи, однако задержать похитителей сразу не удалось. Предварительная сумма ущерба составляет 77 млн рублей.

Плес и Левитан

Плес, расположенный на берегу Волги, в 370 километрах от Москвы, входит в Золотое кольцо России и считается одной из важнейших точек туристических маршрутов и речных круизов. Туристическая привлекательность Плеса связана прежде всего с именем Исаака Левитана. Художник три года – с 1887 по 1889 – проводил теплый сезон в Плесе и написал около 200 местных пейзажей.

Музей Левитана открылся в городе в 1972 году, а восемью годами позже был создан Плёсский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, объединивший дом-музей художника, Музей пейзажа и выставку художественных промыслов региона.

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