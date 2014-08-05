На поиски картин Левитана отправились московские сыщики

Фото: www.plyos.org/ Данилова В. П.

В Ивановскую область направлены опытные сотрудники центрального аппарата МВД России. Они помогут местной полиции в расследовании кражи картин из Дома-музея Исаака Левитана в Плесе.

Об отправке в Плес группы сотрудников ГУУР МВД России сообщил 5 августа Интерфакс со ссылкой на представителей пресс-центра ведомства. По данным Интерфакса, решение об этом было принято руководством МВД России.

Как уже сообщало сегодня издание М24.ru, из музея Исаака Левитана в Плесе минувшей ночью похищено пять картин живописца. В 03.20 двое неизвестных разбили окно в музее и украли полотна "Полустанок", "Розы", "Овраг с забором", "Речная заводь (Прудик)" и "Тихая речка". В музее сработала сигнализация, сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения ОВО по Приволжскому району и на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции "Приволжский". Силы полиции перекрыли направления вероятного отхода преступников с места кражи, однако задержать похитителей сразу не удалось. Предварительная сумма ущерба составляет 77 млн рублей.