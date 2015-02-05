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5 февраля, 02:21

Задержаны четверо подозреваемых в серии краж банкоматов в Подмосковье

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Фото: ТАСС

В Подмосковье сотрудниками уголовного розыска были задержаны четверо подозреваемых в серии краж банкоматов, сообщает пресс-служба региональной полиции.

В августе 2014 года неустановленные лица проникли в помещение магазина в городе Протвино и, вскрыв банкомат, похитили денежные средства в размере 3,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны четверо подозреваемых, двое из которых ранее судимы.

Для совершения преступления злоумышленники через Интернет выбирали банкоматы, расположенные на окраине населенных пунктов. Для их перевозки похищали автомобили, которые впоследствии бросали. Все автомашины обнаружены и возвращены владельцам.

Установлена причастность данных лиц к совершению 6 аналогичных преступлений на территории Московской области. В настоящее время ведется работа по установлению и выявлению дополнительных эпизодов, а также других участников преступления.

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