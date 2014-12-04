Подозреваемого в краже автомобилей задержали на северо-западе Москвы

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Полицейские задержали на северо-западе Москвы подозреваемого в угоне двух автомобилей, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Накануне в полицию поступило заявление об угоне. Как сообщила потерпевшая, у одного из домов по Пятницкому шоссе она припарковала свой УАЗ и на какое-то время отлучилась. Когда женщина вернулась, автомобиля на месте не оказалось.

В тот же вечер полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства на улице Веселой.

В ходе следствия полицейские установили его причастность к аналогичному преступлению, совершенному 16 ноября. Тогда подозреваемый похитил автомашину той же марки, также припаркованную на Пятницком шоссе.

Общая сумма ущерба составила более 1 миллионов рублей.

Украденные машины изъяли и вернули владельцам, а на мужчину завели уголовное дело о краже в крупном размере. Ему грозит до шести лет лишения свободы.