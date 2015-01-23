Евгений Гришковец - о том, как получить сигнал и собрать средства на спектакль

Евгений Гришковец. Фото: ТАСС

Для своего нового спектакля "Шепот сердца" Евгений Гришковец собирает деньги при помощи актуального краудфандинга. Спектакль, в котором монолог ведется от лица человеческого сердца, увидит более двух десятков городов.

- Вы запустили проект по сбору средств на "Планете". Эту идею вам подсказал ваш давний товарищ Олег Нестеров со своей "Жизнью планет", на которую он успешно собрал средства подобным образом?

- У нас это не первый опыт. Дело в том, что мы до этого дважды проводили подобные сборы на видеоверсии спектаклей и каждый раз собирали нужную сумму. Просто мне кажется, что люди хотят видеть новый спектакль, они его ждут, и это очень-очень важный сигнал. Конечно, вначале я страшно волновался. Сейчас уже понятно, что мы соберем нужную сумму, и это радостный момент. Сумма, которую мы собираем, больше обычного, и сейчас мы не просто ищем средства на создание видеоверсии, а обращаемся к людям с предложением поучаствовать в создании нового спектакля. Конечно, это волнительно! Не страшно, а именно волнительно: вдруг не согласятся дать деньги на такую акцию? И то, что люди участвуют в проекте, - это сигнал.

- Динамика сборов уверенная?

- Да. Вот с 19 января собрали уже более 600 тысяч.

- Деньги, вероятно, в основном дает столичный житель?

- Нет, очень много людей из регионов. Я думаю, что соотношение 50 на 50. Все-таки Москва большая и спектакли базово находятся и регулярно проходят именно здесь. Они чаще исполняются, чем в небольших городах, где подобное происходит в лучшем случае один раз в год. Причем, находясь в небольшом районном центре, люди понимают, что они сам спектакль в театре вряд ли увидят, но перечисляют деньги, ожидая его выхода на видео. Обычно мы играем постановку два сезона, и когда она уже становится крепкой - фиксируем видеоверсией.

- Обращаясь к публике, вы делаете некий акцент на том, что просите не помочь спектаклю, а именно поучаствовать в подготовке.

- Да. Никакого "помогите" здесь нет и в помине! Если бы вопрос стоял так, я бы обратился к друзьям и людям, которых знаю лично. Здесь люди незнакомые, и они, высылая нам деньги, дают возможность сделать спектакль в том виде, в каком он выйдет. Если бы этих денег не было, спектакль все равно бы состоялся, но стал бы скромнее. Люди участвуют в том, чтобы этот спектакль появился в бескомпромиссном и предельно верном виде.



- Вероятно, речь идет о создании каких-то особенных декораций?

- Именно так. Декорации, скажем так, технологичные, непростые, со сложным световым оборудованием. Но это не значит, что на сцене будут сумасшедшее световое шоу и движущиеся живые картины. Просто, чем постановка технологичнее, тем она дороже. Повесить экран и пустить на него проекцию – это сейчас не дорого. Дороже, когда на сцене есть конструкции, которые сделали люди вручную, которые вручную собирают, разбирают, монтируют. И когда есть физические предметы, а не их проекция, все выглядит гораздо интереснее.

- Эти декорации с вами, соответственно, поедут на гастроли и проект становится еще более дорогостоящим

- Мы привыкли. У нас три спектакля со сложными декорациями, которые едут и во Владивосток, и в Хабаровск, и в Читу.

- Какие-то подробности о самом спектакле, конечно же, не раскроете?

- Не могу. Скажу, что в этот раз тот герой, которого я исполняю в этом спектакле, - человеческое сердце. Остальное увидите сами.

Алексей Певчев