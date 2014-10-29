Сила темной энергии: что может уничтожить Вселенную

"Нераскрытые тайны": Как и из чего образуется энергия

Сегодня человечество как никогда за всю свою историю крайне уязвимо. Мы зависим от энергии, точнее от ее источников. Энергия дает нам возможность готовить пищу, обогревать дома, путешествовать, общаться и работать. Но что будет, если однажды весь мир погрузится во тьму? Телеканал "Москва Доверие" провел собственное расследование.

Ученые не сомневаются, именно так на Земле и начнется апокалипсис. Мы не сможем никому позвонить и попросить о помощи, наши телефоны перестанут работать. Уехать в безопасное место тоже не получится – нечем будет заправить бензобаки автомобилей. Остановится все производство, и скоро закончатся запасы продовольствия, лекарств и одежды, начнутся массовые беспорядки, а власть станет нелегитимной. Человеческая цивилизация погрузится в хаос.

На первый взгляд, этот фантастический сценарий уже в обозримом будущем может стать нашей реальностью, ведь тех источников энергии, которые мы сегодня используем, надолго не хватит. Неужели выхода нет? Издревле люди верили, что могущественная сила заключена в каждом объекте природы.

Тотемизм, шаманизм, магия – все первобытные формы религии были построены на представлении о том, что мироздание пронизано хорошими и плохими энергиями. С тех пор прошли тысячелетия, но в фольклоре многих народов мира до сих пор существуют обряды по очищению энергии человека, предметов и даже местности. Русские традиции не исключение. От древних славян нам достались обычаи и поверия почти на все случаи жизни. Например, при строительстве жилья.

Так, на Руси никогда строили дом на месте сгоревшего, потому что считалось, что на этом месте дома и дальше будут гореть. Дом никогда не строили на дороге, даже если она была заброшенной и по ней никто не ходил. Но если хотя бы кто-то знал, что здесь когда-то была дорога, то дом не строили никогда, потому что из дома по этой дороге будет уходить счастье. Точно так же никогда не строили на месте заброшенных кладбищ или одиноких могил, которые там могли быть. Никогда не строили на том месте, где было убито животное - например, корову или овцу задрали волки.

Но и после того, как все нюансы были соблюдены, к строительству дома приступать не торопились. Нужно было убедиться в том, что выбор сделан правильно. Для этого на ночь на месте будущего строительства наши предки оставляли кусок хлеба и ткань.

Если хлеб был початый или он ломался, крошился, засыхал, то место считалось неблагоприятным. То же касалось ткани - если она оказывалась мокрой или наоборот, в зависимости от традиций, то это место было неблагополучным.

Представления о том, что существуют места с доброй и плохой энергетикой, закрепились не только в русских обычаях, но и в языке. Например, устойчивое выражение "у черта на куличиках". Так мы привыкли называть очень далекое и не совсем доброе место. При этом Куличики – это реальный район Москвы, за которым в прошлом водилась дурная слава.

Черт на Куличиках

Переулки между Маросейкой, Покровкой и Солянкой в языческие времена были непроходимым лесом, в котором наши предки вырубали специальные поля. Их называли "кулишками" или "кулигами". Здесь проводились ритуалы, в том числе и обряды жертвоприношения. К тому моменту, когда Москва начала активно строиться, об этом факте забыли даже старожилы. Лишь в 1666 году вспомнили о мистическом происхождении "кулишек", которые к этому времени стали называться уже Куличиками. В тот год по Москве пошел слух, что на Куличиках завелся демон.

Вид на Яузскую улицу и Солянку. Фото: ТАСС/Игорь Зотин

По мнению историка Дениса Дроздова, есть три источника, которые можно считать документами. Первый - это летопись, в которой упоминается появление демона в этом месте. Второй - житие старца Лариона и третий - это труд историка Ивана Снегирева, который в своей книге писал об этом. Именно он с помощью документов выяснил, что это богадельня церкви Кира и Иоанна.

История о демоне описано детально, причем упоминается множество фактов. Например, жители Москвы старались за версту обходить неблагополучное место семь недель, пока нечистая сила терроризировала постояльцев богадельни.

Царь Алексей Михайлович, который был очень набожным правителем, приказал священникам избавиться от этой нечистой силы, они там молились, но становилось еще хуже. Тогда царю посоветовали старца Иллариона, который жил в отдаленной пустыне и специализировался на полтергейстах. Молитва старца Иллариона оказалась настолько сильной, что в этом месте на протяжении оставшейся истории до современности никаких злых духов не появлялось.

И хотя сегодня история "черта на Куличиках" кажется не больше, чем городской легендой, люди не перестают верить в энергию плохих мест, но с той разницей, что современные горожане верят не в демонов, а в геопатогенные зоны. Ознакомиться с необычными картами Москвы, на которых обозначены такие зоны, сегодня может каждый, достаточно сформулировать запрос в интернете.

Исследователи аномальных явлений утверждают, что, в отмеченных на карте местах фиксируется целый комплекс необъяснимых геофизических явлений. Это и странное поведение магнитного поля Земли, и различные излучения, и колебание разных спектров и частот. В таких зонах человек без видимых причин начинает жаловаться на самочувствие, а специалисты по геопатогенным зонам утверждают, что здесь чаще, чем где-либо, происходят преступления и ДТП. Согласно этим картам, аномальных зон в Москве довольно много, но ученые не придают этому большого значения.

По мнению кандидата физико-математических наук, руководителя группы Российского квантового центра Алексея Акимова, магнитные поля никогда не оказывали никакого влияния на людей.

Недоумение физиков вызывает и такой термин, как негативная энергия. Оказывается, к науке он так же не имеет никакого отношения. Как объясняют ученые, тот факт, что люди где-то могут себя плохо чувствовать, может иметь место, но с этим надо отдельно разбираться. Например, можно построить дома так, что воздух будет застаиваться, а поскольку в городе много машин, то будет повышенное содержание углекислого газа.

В физике не существует раздела о положительной или отрицательной энергии. Экспериментально не было доказано и то, что окружающие нас вещи способны вырабатывать особый вид энергии, губительно влияющей на человека. На сегодняшний день все эти гипотезы ученые считают псевдонаучными домыслами.

Геопатогенные поля, биополя, аура

Сегодня мы с большой охотой верим в существование подобных вещей и особых энергий, влияющих на нашу судьбу. Удивительно, но веру человека в сверхъестественные явления не может пошатнуть даже отсутствие экспериментально подтвержденных данных. Психологи, в свою очередь, фиксируют новый вид зависимости – зависимость от мистических идей.

Все мистификации, о которых мы говорим, они связаны с состояниями тревоги и страха человека. И это самый большой фактор, который влияет на повышение уровня внушаемости. И другие люди фактически могут это тоже использовать. То есть должен быть высокий уровень критичности к тому, что говориться извне и какая информация извне поступает. Но если этот уровень критичности достаточно низкий, при этом личность обладает каким-то тревожно фобическим спектром, тогда эти обстоятельства имеют место.

Впрочем, то, что энергия существует – факт уже давно неоспоримый. Более того, она действительно влияет на нас и окружающий мир, но в отличие от мистиков, ученые точно знают, как и где она рождается. Она заключена в тепле костра, в частицах света, испускаемых Солнцем. Энергия – это абсолютно любое движение, которое мы совершаем.

Также энергия - это фундаментальное понятие в естествознании. Благодаря ней поддерживается жизнь на планете. Если бы объекты природы не могли вырабатывать и потреблять энергию, то все вокруг превратилось бы в бесформенную материю. Жизнь, в том виде, в котором мы привыкли ее наблюдать, перестала бы существовать.

Однако человечеству вряд ли стоит опасаться превращения в бесформенную материю. Мы в прямом смысле слова выжимаем все из тех источников, что нам доступны. Из одного вида энергии мы получаем другой, чтобы заставить работать сотни, тысячи, миллионы объектов по всему земному шару. С помощью энергии человек научился не только обеспечивать себя всем самым необходимым, но и реализовывать свои творческие амбиции. Этот новый вид искусств называется 3D-проекцией, и появился он только благодаря тому, что люди в деталях изучили свойства электрической энергии.

Впрочем, человек способен не только тратить колоссальные объемы энергии, но и производить ее. В этом смысле каждый из нас не отличается от газовой плиты: мы точно так же производим тепло из того, что сами же и сжигаем. Только на кухне мы сразу получаем тепло, а в клетку поступает энергия в запасенном молекулярном виде. Молекулы способны передать свою очень богатую энергией связь, способны передать ее в разные участки клетки, где она используется для функциональной активности. Там работают рибосомы, которые синтезируют белок, там работают мышечные элементы, которые обеспечивают передвижение.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

И хотя каждая клетка человеческого организма непрерывно вырабатывает энергию, далеко не все органы и ткани стоят "на передовой" производства этого ценного ресурса. К примеру, жир и кости один из самых слабых источников энергии в нашем организме. Самая высокая теплопродукция у печени. Она и тратит много энергии, и отдает много тепла.

Самыми удивительными свойствами по выработке энергии обладает мышечная ткань. Пока мы лежим на диване, мышцы, как кости и жир, практически ничего не производят. Стоит же человеку встать, и, к примеру, побежать, мускулатура начинает производить огромные запасы энергии, ведь в мышцах организм запасает особое вещество, своего рода резервную батарейку.

Это вещество называется креатинфосфат, то есть уже запасенный высокоэнергетический молекулярный аккумулятор, в котором не много энергии по объему, но она может мгновенно быть выдана, и в тот момент, когда мы сидим и вдруг делаем резкое движение, это работает запасенная энергия, ее хватает на пять-шесть секунд работы. Этого времени вполне достаточно, чтобы мышцы начали сами производить энергию.

Кстати, на пике физических возможностей человек может играть роль небольшой электростанции: например, профессиональные спортсмены способны в течение нескольких секунд выдавать колоссальную для человека мощность – 2 кВт энергии. Этого хватило бы, чтобы поддерживать горение лампы накаливания мощностью в 100 Ватт на протяжении суток.

Однако ученые доказали, что спортсмен на пике своей формы утрачивает иммунитет - он буквально открыт для удара любой инфекции.

Если современная медицина найдет способ вырабатывать большое количество энергии без потерь для здоровья, мощность в 2 кВт все равно не сможет покрыть ежедневную потребность в электроэнергии. Но казалось бы, зачем это нужно, пока есть теплоэлектростанции, линии электропередач, уголь и нефть. Отметим, что топливо, созданное природой, относится к не возобновляемым источникам энергии, и скоро они просто закончатся.

По приблизительным прогнозам, в США и Китае нефти хватит еще лет на десять, Англия может исчерпать все доступные запасы уже через семь лет. В России же "черное золото" смогут добывать ближайшие лет 25. Но что будет потом?

Новый ледниковый период

Ученые успокаивают: в каменный век мы вряд ли вернемся. Во всяком случае до тех пор, пока в природе существует сообщество микроорганизмов, способные производить электричество, мы всегда сможем подзарядить свои гаджеты и осветить свои квартиры. Так, в лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ уже не первый год получают электричество из особых бактерий.

Такие организмы называются электрогенными. В природе они обитают в в почвах и на дне водоемов. Кроме того, они питаются самыми настоящими отбросами - окисляют субстраты и вырабатывают электроэнергию. Однако пока микробиологам не удается заставить бактерии зажигать что-то более существенное, чем светодиод.

Поисками альтернативных источников энергии сегодня занимаются тысячи ученых, и сегодня эта проблема стоит перед человечеством как никогда остро. Согласно сообщениям климатологов, наша планета находится на пороге очередного ледникового периода. При этом люди очень "стараются" побыстрее подойти к ледниковому периоду – выбрасывают много углекислого газа и производят много действий, которые так или иначе дестабилизируют земной климат, а развитие будет одно и то же: сначала резкое потепление, потом все покроется облаками и начнется резкое похолодание.

При этом обледенение Земли происходит циклично на протяжении всей ее истории. Сегодня ученым известно о как пяти таких эпохах, которые наша планета уже пережила. Древнейшая из них – Гуронское оледенение, произошло около 2-3 миллиардов лет назад. Впрочем, все этапы оледенения чередуются с промежуточными состояниями - например, во время очередного межледниковья и появилось человечество.

Этот период называется Глацен и, по мнению ученых, он сильно затянулся: уже более 11 тысяч лет на Земле царит относительно теплый климат, и пока это самое продолжительное межледниковье за последние 500 тысяч лет. Впрочем и оно подойдет к концу.

Чтобы пережить грядущее глобальное оледенение планеты, у человечества осталось не так много времени на поиски надежного источника энергии. На первый взгляд, таким неисчерпаемым ресурсом могло бы стать Солнце: оно настолько мощное, что приводит в движение реки и сообщает силу ветрам. Под его лучами вырастает квадриллион тонн растений, питающих 10 триллионов тонн животных и бактерий.

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Благодаря Солнцу в недрах Земли накопились запасы углеводородов: нефти, угля, торфа и природного газа. Но с наступлением ледникового периода энергия солнца перестанет столь доступной. Некоторое время ученые надеялись, что ее можно будет запасти с помощью солнечных батарей. Но сколько же их потребуется, чтобы накопить достаточное количество энергии на миллионы лет вперед?

Ученые отмечают, что производство солнечных батарей - далеко не "зеленый" процесс. Если человечество начнем это делать в очень больших масштабах, то начнется серьезное загрязнение окружающей среды. Но даже если запасать энергию таким способом, ее может все равно не хватить. К тому же мы так и не научились эффективно потреблять все то тепло, что производит Солнце, ведь далеко не во всех регионах планеты оно светит продолжительно и достаточно ярко.

Многие ученые видят спасение человечества в развитии атомной энергетики. Но и здесь есть минусы. Выделяя энергию из атома, мы получаем радиоактивное сырье, от которого надо как-то избавляться. И хотя отходы одной атомной станции можно собрать на одном обычном стадионе, ни одна страна не хочет предоставлять территорию для их захоронения, это слишком опасно.

Второе Солнце для Земли

Трудности в поиске надежного и неисчерпаемого источника энергии вновь заставили ученых посмотреть на Солнце, ведь принцип, который лежит в основе выделения солнечной энергии, нам известен давно: ядра легких элементов водорода и гелия сливаются в более тяжелые химические элементы. В результате этого происходит невероятный выброс энергии, который называется термоядерным синтезом. Но возможно ли, зная его законы, "зажечь" на Земле свое собственное Солнце, создать управляемую термоядерную реакцию?

Человечество уже умеет пользоваться этой реакцией, но, к сожалению, только в разрушительных целях: это так называемая водородная бомба. С 50-х годов прошлого века ведутся работы по мирному использованию этих разработок, но пока результаты в военном деле более впечатляющие.

Проблема состоит в том, что можно нагреть плазму до высокой температуры, там может пойти энергия водорода. Можно сделать в лаборатории условия, подходящие для этой реакции, но чтобы она шла в нужном режиме, необходимо длительное время, а удержать горячую плазму очень сложно. Поэтому сейчас строят специальный прибор, так называемый токамак, который может удержать плазму магнитным полем.

Несмотря на все трудности, над созданием управляемого термоядерного синтеза сегодня трудится целое сообщество ученых. Если им это удастся, то в науке будет произведена настоящая революция, а человечество получит неисчерпаемый источник энергии.

С точки зрения потребительских свойств эта энергия практически даровая, хотя, для того, чтобы зажечь этот процесс, потребуются огромные усилия. Но топливо, которым мы тогда сможем пользоваться, хватит надолго.

Проблема воссоздания энергии Солнца на Земле сегодня не самая большая головоломка для ученых. Оказывается, во Вселенной существует еще один вид энергии, и, пожалуй, это самая впечатляющая и загадочная сила из всех известных науке. Этот вид энергии называется "темный". Ученые считают, что именно она стоит за тем, что последние несколько миллиардов лет наша Вселенная увеличивается в своих размерах.

Темная энергия и гипотеза "Большого разрыва"

Оказывается, на 70-75% Вселенная заполнена особой субстанцией. Что это за субстанция и из каких именно частиц она состоит, ученые пока не знают, но предполагают, что она обладает особой силой, которую сегодня и называют "темной энергией". Она не притягивает к себе галактики, а наоборот, отталкивает их друг от друга. Это феноменальное явление было подтверждено американскими астрономами в ходе наблюдений за далекими сверхновыми звездами. В 2011 году за это открытие они получили Нобелевскую премию по физике.

На сегодняшний день о "темной энергии" ученым известно ничтожно мало, удалось лишь математически вычислить ее плотность. Но полученные данные никак не приближают к пониманию этого феномена, а лишь еще больше ставит в тупик.

Причем пока совершенно не ясно, является ли плотность "темной энергии" постоянным значением. Ведь если она начнет увеличиваться, значит, увеличится и ускорение, с которым Вселенная расширяет свои границы. Может ли плотность темной энергии наоборот, уменьшится, – тоже не совсем понятно, ведь нынешнее ее значение и без того предельно мало. Пока ясно одно: темная энергия – невероятно сложная научная загадка.

Но стоит землянам беспокоиться о том, что Вселенная, словно воздушный шарик, раздувается в своих размерах все больше и больше? Может ли это продолжаться бесконечно? На этот счет существует несколько гипотез. Согласно первой, это расширение никак не повлияет на судьбу планет внутри галактик, а значит, и на судьбу человечества.

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Но есть и другая гипотеза – "Большого разрыва". Согласно ей, Вселенную ожидает незавидная судьба: разрыв материи, из которой она состоит, вплоть до каждого атома. Но чтобы такой сценарий стал возможным, в нем должен принять участие еще один игрок, еще более загадочный вид энергии – энергия фантомная, или призрачная.

Это еще хуже, чем темная энергия. Ее свойства таковы, что чем больше проходит время в такой расширяющейся Вселенной, тем более динамической становится ее роль. В какой-то момент она начнет столь сильно влиять даже на гравитационно-связанные объекты, то есть она может разорвать галактику на части.

Звучит довольно пугающе, и тем не менее, ученые смогли рассчитать, когда и как именно начнет умирать Вселенная в рамках гипотезы "Большого разрыва". Если фантомная энергия действительно существует и темпы расширения Вселенной будут все возрастать, то большой разрыв произойдет примерно через 22 миллиарда лет. За миллиард лет до этого события начнут распадаться скопления галактик, за 60 миллионов лет гравитация во Вселенной станет слишком слабой, чтобы удерживать и нашу галактику. За 3 месяца до большого разрыва планеты солнечной системы разлетятся, потеряв гравитационную связь.

За 30 минут до конца – разрушится Земля, а за долю секунды разорвутся все атомы во Вселенной. Какой из сценариев станет нашей реальностью, пускай очень далекой, пока не знает никто. До тех пор, пока мы не получим больше знаний о свойствах "темной энергии", никакую гипотезу нельзя отметать. Проблема заключается в том, что изучать эту загадочную энергию привычными для науки способами практически невозможно. Если же ученым все-таки удастся найти подход, то многие фундаментальные физические законы придется переписать.

Тайны "темной энергии" и управляемого термоядерного синтеза – это две величайшие научные загадки современности. Несмотря на все трудности, ученые признают: другого выхода, кроме как решить их, у нас просто нет. В первую очередь, необходимо "приручить" термоядерный синтез, а до тех пор, пока мы не получим в свое распоряжение этот мощнейший энергетический ресурс, человечеству стоит опасаться вещей более прозаичных, чем глобальный разрыв Вселенной.

Зима, которая может длиться миллионы лет, совсем близко, и без гигантской батареи нам никак не обойтись...