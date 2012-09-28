"Вечерка": Обсерватория в парке Горького будет работать до холодов

Сегодня в ЦПКиО имени Горького открывается обсерватория. Посетители смогут наблюдать за небесными телами через мощный телескоп, дающий восьмисоткратное увеличение, и слушать лекции, которые будут читать сотрудники столичного планетария

В парке Горького после реконструкции начала работу Народная обсерватория.

Сейчас из оборудования в обсерватории только телескоп. Планируется, что чуть позже появится прибор "Коронадо", который позволит лучше разглядеть внешние оболочки Солнца - ее "корону".

В скором времени в обсерватории также планируют установить плазменный экран, на который можно будет транслировать изображение с телескопа, сообщает "Вечерняя Москва".

Посетители, которые будут приходить в обсерваторию в октябре, смогут наблюдать Венеру, а в ясные дни - и Меркурий.

В темное время суток помимо Луны в телескоп можно будет увидеть звездные скопления. Во время лекций, которые планируют проводить в обсерватории с 12 до 22 часов, экскурсовод будет рассказывать о природе увиденных посетителями объектов.

Вход в обсерваторию стоит 50 рублей.

Уличные обсерватории работают лишь до зимы, так как температура воздуха снаружи и внутри помещения должны быть одинаковыми, иначе будут запотевать линзы телескопа, уточнила директор ЦПКиО Ольга Захарова.

Народная обсерватория закроется в декабре и вновь станет доступной для посетителей лишь в апреле.

