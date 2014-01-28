Форма поиска по сайту

28 января 2014, 23:25

Наука

Россия создаст пилотные зоны по защите населения от космических угроз

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия создаст пилотные зоны по защите населения и социальной инфраструктуры от космических угроз, в частности, от метеоритов и астероидов. Об этом заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

На эти цели предусмотрены денежные средства из федерального бюджета.

По словам министра, современные технологии не позволяют в полной мере решить эту проблему.

А привлечение профильных специалистов России и США, объединение усилий помогут найти и создать эффективный способ защиты населения от астероидно-кометной опасности, передает ИТАР-ТАСС.

Пучков также напомнил, что в 2013 году от падения метеорита пострадал Челябинск и более 60 населенных пунктов.

космос астрономия США астероиды Владимир Пучков

