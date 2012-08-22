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Политика

22 августа 2012, 14:29

В Подмосковье построят завод по производству спутников

космос Московская область Сергей Шойгу власть

ИТАР-ТАСС

Предприятие по производству космических спутников планируется построить в подмосковном городе Щелково, кроме того, там будет возведен научный городок, заявил губернатор Московской области Сергей Шойгу.

Таким образом, глава региона поддержал планы ОАО "Газпром космические системы" (ГКС) по строительству в Щелковском районе предприятия по строительству спутников, передает "Интерфакс".

По планам ГКС, на производстве будет работать до тысячи человек, в течение 15 лет оно будет конструировать по два спутника в год. Аппараты предназначены для развития систем связи "Ямал" и систем космического мониторинга "Смотр".

Шойгу поручил главе Щелковского района до 15 декабря представить решение по выделению двух участков земли под строительство предприятия.

Кроме того, необходимо будет выделить территорию под строительство жилья для работников предприятия.

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