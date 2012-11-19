Экипаж "Союза" успешно приземлился в Казахстане

Пилотируемый космический корабль "Союз" успешно приземлился в Казахстане в районе, близком к расчетному. На его борту с Международной космической станции на Землю вернулись космонавт Роскосмоса Юрий Маленченко, американка Санита Уильямс и японец Акихико Хошиде. Экипаж перенес посадку нормально.

Орбитальная вахта космонавтов длилась полгода. На Земле космонавтов встретила поисково-спасательные группы, три самолета и 12 вертолетов.

Следующая экспедиция отправится на Международную космическую станцию 19 декабря. А до этого времени работы на орбите продолжат российские космонавты Олег Новицкий и Евгений Тарелкин, а также астронавт США Кевин Форд.