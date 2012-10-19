Земле угрожают 2 крупных астероида – президент РКК "Энергия"

Фото: ИТАР-ТАСС

Земле угрожают два крупных астероида, орбиту которых, возможно, придется изменять, чтобы избежать столкновения, заявил президент Ракетно-космической корпорации "Энергия" Виталий Лопота.

"Есть два крупных астероида, траектории которых пересекаются с орбитой Земли и с которыми в ближайшие несколько десятков лет, по расчетам ученых, есть, хоть и крайне малая, вероятность столкновения", - заявил Лопота в интервью "Российской газете".

По его мнению, для предотвращения угрозы необходима ракета-носитель грузоподъемностью около 70 тонн, которая выведет на траекторию перехвата астероида космический аппарат, способный изменить траекторию его движения.

"Можно предположить, что будут использованы космические буксиры с ядерной либо солнечной энергоустановкой, которые смогут с помощью электрореактивных двигателей доставить к астероиду соответствующие средства и энергетику, способную изменить его орбиту. Скорее всего, это будет термоядерный заряд", - рассказал он.

Помимо вышеуказанных астероидов, наибольшую опасность для человечества может представлять астероид Апофис, названный так в честь древнеегипетского бога Апопа — огромного змея, который живёт в темноте подземного мира и пытается уничтожить Солнце.

Апофис был открыт в 2004 году. Сейчас астероид сближается с Землей и подойдет к ней на расстояние около 38 тысяч километров в 2029 году. Также существует вероятность столкновения данного объекта с нашей планетой в 2036 и последующих годах. По оценке NASA, в случае столкновения с Землей произойдет взрыв мощностью около 500 мегатонн.

Для сравнения: энергия взрыва советской термоядерной бомбы АН602 – самого мощного взрывного устройства, созданного человеком, составила около 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Последствия были следующими: огненный шар взрыва достиг радиуса примерно 4,6 километра; ощутимая сейсмическая волна, возникшая в результате взрыва, три раза обогнула земной шар; ядерный гриб поднялся на высоту 67 километров; свидетели почувствовали удар и смогли описать взрыв на расстоянии 1 тысячи километров от его центра.