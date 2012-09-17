Экипаж космонавтов вернулся с МКС на Землю

Фото: federalspace.ru

Экипаж 32-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию утром 17 сентября вернулся на Землю. Космонавты, которые провели в космосе более четырех месяцев, чувствуют себя хорошо и направляются на постполетную реабилитацию.

"17 сентября в 06.52 по московскому времени в 86 километрах северо-восточнее города Аркалык (Республика Казахстан) совершил посадку спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-04М». Посадка прошла в штатном режиме", – сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Члены экипажа – россияне Геннадий Падалка и Сергей Ревин и американец Джозеф Акаба – чувствуют себя хорошо. В космическом пространстве они провели более 124 суток: старт ТПК "Союз ТМА-04М" с космодрома Байконур состоялся 15 мая.

Для командира ТПК Падалки этот полет стал четвертым, для бортинженера Акабы – вторым, а его российский коллега Ревин побывал в космосе впервые.

"Союз ТМА-04М" отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" в понедельник в 03.09 по московскому времени. До прибытия на борт следующей длительной экспедиции работу на орбите продолжает экипаж МКС-33, состоящий из командира, астронавта НАСА Саниты Уильямс и бортинженеров Юрия Маленченко из Роскосмоса и Акихико Хошиде изДжАКСА.

Между тем следующие экспедиции МКС в скором времени ждут большие перемены. Уже в 2015 году может состояться первая годовая экспедиция на Международную космическую станцию, сообщает РИА Новости.

"Вопрос о продлении полета космонавтов до года практически уже перешел в решающую стадию. Сегодня мы ведем заключительные переговоры с нашими партнерами по МКС, в первую очередь с представителями НАСА о том, чтобы такой полет состоялся в 2015 году", – заявил глава Роскосмоса Владимир Поповкин.