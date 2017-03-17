Новый космический корабль "Федерация" построят к 2021 году

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

РКК "Энергия" приступила к созданию нового российского космического корабля "Федерация", сообщает телеканал "Москва 24".

По словам гендиректора корпорации Владимира Солнцева, к настоящему моменту подготовлена вся конструкторская документация, изготавливаются отдельные узлы аппарата.

Сам корабль на 80 процентов изготовят из композитных материалов, а спускаемый аппарат – из алюминия. Остается открытым вопрос о том, из чего должен быть сделан возвращаемый аппарат.

Корабль "Федерация" будет ориентирован на низкую орбиту. Он предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность экипажа составит до четырех человек.

В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции – до года. Выводить "Федерацию" на орбиту планируется с помощью тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5В" и "Ангара- А5П".

Первый запуск в беспилотном режиме запланирован на 2021 год, в 2023 году должен состояться первый пилотируемый полет.

Ранее Роскосмос объявил открытый набор в отряд космонавтов для первых полетов на новом корабле "Федерация" и к Луне. По словам первого замглавы корпорации Александра Иванова, набор пройдет до конца декабря.