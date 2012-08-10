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Жизнь в мире

10 августа 2012, 11:48

NASA провело неудачный запуск посадочного зонда Morpheus

космос авария жизнь в мире

NASA

Экспериментальный летательный аппарат Morpheus ("Морфей"), предназначенный для отработки технологий вертикального взлета и посадки для космических кораблей, взорвался во время испытательного полета в космическом центре NASA в США.

Сразу после взлета аппарата произошел сбой оборудования, из-за чего Morpheus не смог перейти в стабильный полет, передает РИА Новости. Через несколько секунд после взлета зонд перевернулся, упал на землю и взорвался.

В результате инцидента никто не пострадал, пожар удалось быстро потушить. Сейчас специалисты изучают записанные во время испытаний данные, чтобы определить причину аварии.

Morpheus - экспериментальный аппарат, предназначенный для отработки новых двигателей на экологически чистом топливе - кислороде и метане, а также технологий автоматического взлета, маневрирования и посадки. На базе этого аппарата будут созданы новые посадочные аппараты для полетов на Луну и другие планеты.

Это уже второй инцидент с космическими аппаратами на этой неделе. В минувший понедельник, 6 августа, произошла более серьезная авария. В результате сбоя в оборудовании два космических спутника — российский "Экспресс-МД2" и индонезийский Telkom-3, запущенные с Байконура, были выведены на неправильную орбиту. Погрешность составила 30 тысяч километров.

Вернуть контроль над спутниками невозможно, они стали космическим мусором. Ущерб от аварии оценивают более чем в 7,5 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в связи с этой аварией жестко раскритиковал космическую отрасль, пообещал найти виновных уже на следующей неделе и сказал, что более правительство не намерено терпеть происходящее. "Я не знаю, какова причина гибели спутников – разгонный блок, механические повреждения, элементарное разгильдяйство или все вместе, умноженное на традиционное разгильдяйство, но терпеть это дальше невозможно. Мы теряем авторитет и миллиарды рублей", - заявил глава правительства.

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