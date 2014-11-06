Про науку: 10 фактов из истории Вселенной

Фото: ТАСС/Метелица Сергей

В субботу, 8 ноября, в музее занимательных наук "Экспериментаниум" пройдет лекция под названием "10 фактов из истории Вселенной: от атомов до Мультивселенных". Астроном-любитель Станислав Короткий расскажет о том, как родилась Вселенная, кто живет в Галактике, об открытии темной материи и эволюции звезд.

Если у вас не получается приехать непосредственно в музей, смотрите запись лекции на нашем сайте.