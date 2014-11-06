Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября 2014, 22:32

Наука

Про науку: 10 фактов из истории Вселенной

Фото: ТАСС/Метелица Сергей

В субботу, 8 ноября, в музее занимательных наук "Экспериментаниум" пройдет лекция под названием "10 фактов из истории Вселенной: от атомов до Мультивселенных". Астроном-любитель Станислав Короткий расскажет о том, как родилась Вселенная, кто живет в Галактике, об открытии темной материи и эволюции звезд.

Если у вас не получается приехать непосредственно в музей, смотрите запись лекции на нашем сайте.

  • Когда: 8 ноября
  • Кто: Станислав Короткий
  • Что: лекция о Вселенной
  • Кому смотреть: влюбленным в таинственный мир звезд

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
космос лекции звезды Экспериментаниум Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика