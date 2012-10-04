Ровно 55 лет назад был запущен первый искусственный спутник Земли. Аппарат имел форму шара и весил всего 83,5 кг. Спутник провел на орбите три месяца, а затем сгорел в слоях атмосферы

4 октября 1957 года на орбиту был запущен первый искусственный спутник Земли. Аппарат облетел нашу планету всего за 90 минут. Запуск "Спутника-1" был осуществлен с космодрома Байконур.

Спутник представлял собой шар диаметром 58 см и весил всего 83,5 килограмма. Официально аппарат носил название СП-1, что означало "Простейший спутник".

Запуск состоялся около 22.30 вечера с казахстанского (тогда советского) космодрома Байконур. Через 5 минут после запуска СП-1 и центральный блок ракеты были выведены на орбиту Земли. Спустя 15 секунд спутник отделился от ракеты, и в эфире впервые прозвучали его позывные "Бип! Бип!". На космодроме начали чествовать конструкторов и военных.

Еще на первом витке спутника прозвучало сообщение ТАСС: "…В результате большой напряжённой работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли…".

Запуск первого искусственного спутника Земли имел огромное значение. Сигналы с него транслировались во всех странах мира. Тысячи людей следили за полетом СП-1.

На орбите спутник провел около трех месяцев. Затем аппарат сгорел в верхних слоях атмосферы Земли.

День запуска спутника считается началом космической эры человечества, а в России празднуется как памятный день космических войск.