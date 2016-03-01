Планетарий проводит детский конкурс на проект межпланетной экспедиции

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Московский планетарий объявил конкурс для детей на проект первой межпланетной экспедиции. Об этом сообщает пресс-служба планетария.

Конкурс "Космическая экспедиция" посвящен 55-летию полета Юрия Гагарина. Участникам нужно будет придумать, кто войдет в состав первой межпланетной экспедиции, во что будут одеты космонавты, на чем они отправятся покорять космический океан и какие препятствия могут встретиться на их пути.

Также нужно сделать рисунок или поделку на тему "Космическая экспедиция" и отправить фотографии работы на адрес Info@planetarium-moscow.ru с пометкой "Конкурс", указав имя, фамилию, возраст и контактный телефон.

Чтобы работа участвовала в выставке, следует прислать ее по почте или привезти лично по адресу: Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 5, строение 1.

Всего в разных космических номинациях будет выбрано 55 победителей. Планетарий объявит их 12 апреля на торжественной церемонии. Дети запустят в небо 55 воздушных шаров, символизирующих идею полета в космос.

"После этого отряд самых изобретательных отправится изучать красную планету на станции МАРС, отряд самых предусмотрительных получит космическое питание, отряд самых мужественных посетит Малый Звездный зал и музей "Лунариум", а отряд самых внимательных получит подарки от Госкорпорации "Роскосмос", – говорится в сообщении.

В конкурсе могут участвовать дети от 4 до 16 лет. Работы принимаются до 1 апреля.

На праздничную церемонию каждый участник может взять с собой одного сопровождающего взрослого.