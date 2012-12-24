"Огонек": понедельник, 24 декабря 2012 года

Фото: Москва 24

Кто, если не они?

Героев года "Огонек" решил определить с помощью своих постоянных авторов. Журнал обратился к ним с вопросом: "Кого бы вы назвали героем уходящего года и почему?". Ольга Ципенюк, ведущая рубрики журнала "Огонек".

Год номер 2013

Михаил Жванецкий – когда на календаре выскакивает такая цифра, лучше всех поздравить заранее.

Работа над ошибками

Председатель Государственной думы Сергей Нарышкин о том, что значит для России история.

Блеск и трепет

Мода наряжать елку старинными игрушками возвращается. О чем рассказывают эти игрушки, "Огонек" узнал у коллекционеров елочных украшений. Мария Портнягина.

Фронт без флангов

Громкие коррупционные скандалы затронули разные отрасли и регионы, став особой приметой уходящего года. "Огонек" представляет сюжеты, вызвавшие наибольший резонанс. Анна Токарева.

Делать отсутствие дела

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов: признак времени — феномен власти, которая принципиально старается не делать никаких масштабных шагов.

"Язык политизируется там, где отсутствует политика"

Подведены итоги международного конкурса "Слово года". Традиционно в новогоднем номере "Огонька" их комментирует глава экспертного совета конкурса, филолог Михаил Эпштейн. Беседовал Андрей Архангельский.

Рубрика "Характер"

Михаил Куснирович: "За деньги я вообще мало что сделаю. За любовь — да".

Святки в старом Петербурге

Новый год стал главным праздником страны только в советское время. Как отмечали рубеж года в нашей бывшей столице, выяснял "Огонек". Лев Лурье.

Пятьдесят оттенков литературного серого

Самым главным (и не только литературным) итогом стало то, что слово "писатель" восстановило утраченный, казалось, авторитет. Критик Наталья Иванова.

Звука прибавилось

Прощание с клипами, оживление звезд, превращение тишины в бунт — итоги года подводит музыкальный обозреватель "Огонька" Борис Барабанов.

Центровые внимания

Итоги спортивного года чаще всего сводятся к перечислению достигнутых вершин и имен тех, кому они покорились. "Огонек" предлагает вспомнить тех, без кого 2012 год в спорте был бы скучнее.

Аллея Руж

Новогодний подарок от постоянного автора "Огонька" писателя Сергея Каледина. Продолжение — в 2013-м.

