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Происшествия

23 августа 2012, 12:37

Глава жилинспекции запада Москвы задержан за взятку в 1,2 млн

коррупция взяточничество чиновники криминал суды

Начальник жилищной инспекции по Западному округу Москвы попался на крупной взятке. Чиновник брал деньги с коммерческой организации, которая занимается обслуживанием жилфонда. За деньги он обещал свое покровительство фирмы и не наведываться с проверками

Начальник жилищной инспекции по Западному административному округу Москвы задержан по подозрению в получении взятки в 1,2 миллиона рублей.


"Установлено, что деньги предназначались чиновнику за непроведение проверок в отношении компании и общее покровительство коммерческой организации, которая обслуживала жилищный фонд на территории Москвы", - сообщает главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.


Как уточняет ведомство, во время "оперативного эксперимента" с поличным сначала был задержан брат чиновника, который пришел на встречу в качестве посредника, а позже и сам начальник инспекции.

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