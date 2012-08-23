Глава жилинспекции запада Москвы задержан за взятку в 1,2 млн

Начальник жилищной инспекции по Западному округу Москвы попался на крупной взятке. Чиновник брал деньги с коммерческой организации, которая занимается обслуживанием жилфонда. За деньги он обещал свое покровительство фирмы и не наведываться с проверками

Начальник жилищной инспекции по Западному административному округу Москвы задержан по подозрению в получении взятки в 1,2 миллиона рублей.



"Установлено, что деньги предназначались чиновнику за непроведение проверок в отношении компании и общее покровительство коммерческой организации, которая обслуживала жилищный фонд на территории Москвы", - сообщает главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.



Как уточняет ведомство, во время "оперативного эксперимента" с поличным сначала был задержан брат чиновника, который пришел на встречу в качестве посредника, а позже и сам начальник инспекции.