Прокуратура заподозрила в коррупции министра образования Австрии

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Прокуратура заподозрила министра образования Австрии Соню Хаммершмид в злоупотреблении служебным положением, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Kurier.

Следствие предполагает, что в период с 2003 по 2010 год будучи руководителем отдела технологий и инноваций в банке Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft, Хаммершмид могла быть причастна к выдаче сомнительных миллионных ссуд компаниям, находящимся на грани банкротства.

Делом министра занимается прокуратура по расследованию дел о хозяйственных преступлениях и коррупции (WKStA). По нему проходят еще два фигуранта.

Имена других подозреваемых не называются.